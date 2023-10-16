Информацию, появившуюся в сети, подтвердили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. 13 октября в посёлке Казталовка во время обыска в доме и хозпостройке участкового отдела полиции одноимённого района обнаружили 13 рогов. Предположительно, сайгачьи. Ведётся досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими животными, их частями или дериватами». Назначена экспертиза. Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.