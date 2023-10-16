В казахстанских telegram-каналах обратили внимание на публикацию годового отчёта о деятельности фонда социального медицинского страхования за прошлый год. Согласно документу, высший руководящий состав ФСМС, который включает пять членов правления, получил общее вознаграждение в 93,8 миллионов тенге. Годом ранее им выплатили 152,9 миллионов тенге. В суммы входят заработная плата, отпускные и другие положенные по договорам выплаты. Расходы на оплату труда всем сотрудникам составили 852,9 миллионов тенге. Годом ранее — 843,8 миллионов тенге. Девятого октября министр здравоохранения Казахстана говорила, что финансовая система ФСМС не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем. Поэтому предлагала ввести ограничения для тех, кто не застрахован в ОСМС. На сегодня это более 3,3 миллионов человек. А из застрахованных — более половины относятся к льготным категориям, за которых взносы оплачивает государственная казна.