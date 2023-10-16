— Сотрудники Службы Спасения осуществили спуск тела до Шымбулака, после чего его передали оперативной группе Медеуского РУВД. Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента выяснят после следственных мероприятий, — информировали в пресс-службе 109.

Лавина сошла в 17:20 15 октября в районе левого «плеча» ледника Туюксу. Об этом сообщили в ДЧС Алматы. Сообщение спасателям отправил друг пострадавшего. 15 октября сообщалось, что для «транспортировки лыжника» выехали работники Службы спасения Алматы и «Казсельзащиты». 16 октября стало известно, что мужчина погиб. Он первым скатился и попал под лавину. Его друг спустился по безопасному сколу и извлёк мужчину из-под снега.Утром 14 октября служба 112 уведомляла жителей об угрозе схода лавин.