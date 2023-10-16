В воздушной гавани провели ремонт покрытия рулёжной дорожки. Аэропорт два дня не принимал самолеты. Сегодня, 16 октября, руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщила, что ремонт завершили. Сейчас аэропорт принимает и выпускает воздушные судна в штатном режиме.
— На рулежной дорожке уложили два новых слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировали обочины, провели герметизацию швов и монтаж огней. Подрядчиком выступила строительная компания ТОО «Адал Арна». У них есть лицензия на осуществление строительно-монтажных работ І категории, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.
К слову, в аэропорту планируют провести полную реконструкцию перрона. Напомним, седьмого сентября в аэропорту выполняли запланированные ремонтные работы. Самолёт рейса Алматы — Уральск приземлился в смолу. В связи с этим инцидентом задержали пять рейсов из Уральска.