Единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появится в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства. С 16 октября заработал круглосуточный контакт-центр 111. Звонок бесплатный с сотовых и городских номеров. Помогать обратившимся будут психологи и юристы.
— Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления, — говорится в сообщении.
Детский омбудсмен Динара Закиева написала в Facebook, что контакт-центр будет работать под кураторством уполномоченного по правам ребёнка. Сейчас она занимает эту позицию.  Пока в центре работают 37 человек, штат планируют увеличить на 20 единиц.