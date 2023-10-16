По состоянию на первое октября, численность пенсионеров составляет 2,3 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер совокупной пенсии на первое октября составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 83 086 тенге, базовой пенсии — 37 902 тенге. В сентябре средний размер совокупной пенсии составлял 120 937, то есть за месяц этот показатель вырос на 51 тенге.