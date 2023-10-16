В службе 109 сообщили о временном прекращении подачи газа в ряде домов. Это связано с переносом и перекладкой газопровода на улице С. Рахимова. Газ отключили утром 16 октября у 1 336 потребителей. Ориентировочно, его не будет до 19:30. Жителей просят не оставлять газовые приборы без присмотра.