Прокуратура ЗКО начала досудебное расследование в отношении научных сотрудников аграрно-технического университета имени Жангир хана. Их подозревают в растрате. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай сообщил, что 55 миллионов тенге вузу выделило министерство науки и высшего образования. Деньги предназначались для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней.
— Результаты должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента. Однако работы проведены формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута. При этом выделенные средства похищены путём составления фиктивного акта выполненных работ, — информировал Дүйсембай.
Уголовное дело расследует региональный департамент экономических расследований.