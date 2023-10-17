В нескольких образовательных учреждениях ЗКО выявили коррупционные риски, сообщил глава антикоррупционной службы региона Адильхан Сабуров.

Четыре организации образования работали без лицензии. Это начальная школа «Ынтымак» в Таскалинском районе, общая средняя школа Жамбыл в районе Байтерек», Озерновская общая средняя школа в этом же районе. И школа-ясли-детский сад №18 «Комплекс» в Уральске.

Не имея лицензий, школы на протяжении двух лет выдавали аттестаты об основном и общем среднем образовании.

Мониторинг также показал, что 13 руководителей организаций образования, подлежащие ротации, её не прошли.