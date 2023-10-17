— Оно направлено на повышение осведомлённости пар, вступающих в брак, по вопросам сохранения положительных семейных традиций и духовно-нравственных ценностей. Будет размещено в виде тематического видеоролика в системе электронного правительства. И станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн, — доложила Балаева.В стране, добавила министр, реализуют 156 социальных проектов в рамках семейной политики. Из казны на это ушло 469,3 миллиона тенге. 40% средств направляют на профилактику домашнего насилия. Тем временем за последние четыре с половиной года от домашнего насилия в Казахстане умерло 869 человек. Зарегистрировано 2 086 случаев причинения тяжкого вреда здоровью.
