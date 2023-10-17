На трассах республиканского значения не уменьшается количество нарушителей ПДД. Поэтому полицейские открыли Telegram-чат, куда жители могут присылать видео с водителями, грубо нарушившими правила.
— Только с помощью чата за последние три дня полицейские зарегистрировали 14 фактов грубых нарушений правил дорожного движения, — отметили в пресс-службе департамента полиции региона.
Согласно анализу, основные причины ДТП — превышение водителями допустимой скорости и выезд на встречную полосу движения.