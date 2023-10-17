Сауле Ровна родом из Актобе. Она более 30 лет живёт в Украине. Войну женщина встретила дома в пригороде Киева. После того, как столица Украина была деоккупирована, Сауле с мужем решили, что должны помогать людям. Приезжая в разные населённые пункты, женщина вместе с командой волонтёров готовит традиционные казахские блюда и угощает людей. Также они организуют благотворительные ярмарки. Вырученные средства команда сейчас направляет на помощь жителям Херсона. Материал подготовлен совместно с украинскими журналистами.