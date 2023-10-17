Драки, массовые избиения, изнасилования. Вместе с экспертами мы попытались выяснить, можно ли предотвратить трагедию.
Оспоримая статистика
В 2022 году официально 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности.
Практикующий психолог Елена Игина
, основываясь на многолетнем опыте, говорит, что насилие ребёнка над ребёнком было всегда. Просто жертвы молчали. Сейчас, будучи взрослыми людьми, они приходят к ней и другим специалистам на приём.
— Раньше это не оглашалось. Сейчас о насилии говорят, поэтому мы замечаем. На самом деле оно было всегда. Да, глобально насилия стало больше, история так складывается (девальвация, пандемия, война соседей, эскалация конфликтов). Хорошо, что сейчас об этом говорят. Есть надежда, что имеющие на то полномочия как-то решат эту ситуацию, — считается специалист.
Елена живёт и работает в Актау. В начале 2000-х, когда интернета ещё не было, в городе происходили массовые драки среди подростков. Так называемое «микрорайон на микрорайон». Зачастую они заканчивались тяжёлыми увечьями. Знали ли об этом учителя? Вероятно. Писали ли об этом СМИ? Нет.
Сейчас Данияру 36 лет. Шрам на шее он получил от удара металлической трубой, когда был пятиклассником.
— Старшие пацаны позвали «на стрелку». Пошёл и почти сразу мне заехали по голове. Родителям сказал, что упал. Сейчас я отец и даже не отпускаю сына во двор одного. Отдали сразу на карате, чтобы постоял за себя в случае чего. Да, в моём детстве были массовые драки, кулаками махались, палками, трубами железными. Только в школу это никто не приносил! Разборки имели «понятия» — какие-то негласные, но правила. Сейчас же просто толпой бьют слабого или вообще насилуют, — считает мужчина.
Данияр отметил, что за годы изменилась и система образования.
— Когда я учился в школе, преподаватели годились мне в бабушки. Были и мужчины. Физику, историю и географию преподавали. Трудовик ещё. Их боялись, уважали, прислушивались. Когда я сына вожу в школу, учитель годится мне в младшие сёстры. Телефон из рук не вынимает, Instagram ей интереснее безопасности моего ребёнка, — отмечает родитель.
Портрет насильника и жертвы
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
По словам Елены Игиной, в группе риска дети:
- которые хотят быть хорошими для всех, стараются всем понравится;
- не умеющие устанавливать границы и говорить «нет»;
- которые не могут за себя постоять, если всё начинается с малого — у них забирают вещи.
Психологический портрет ребёнка-насильника:
- слабый, не умеющий контактировать с окружающими;
- он подвергается дома любому виду агрессии: крики, удары, изнасилования;
- он постоянно видит насилие в семье. Например, отец бьёт его мать или братьев/сестёр;
- ему часто говорят «нет», в семье постоянные запреты.
Елизавета Пушкова, тренер по детской и подростковой безопасности, основатель центра Safety kids
считает, что в Казахстане проще определить портрет жертвы буллинга. Так как физическое и сексуализированное насилие порой происходит спонтанно. Дети-педофилы, как и взрослые, вынашивают свой план. Но могут поддаться импульсу и взять первую попавшуюся жертву.
— Если брать статистику, дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны детей, как из благополучных, так и из неблагополучных семей. В сельской местности часто выбирают детей из неблагополучных. В городе же насилие часто происходит в частных учреждениях, где все дети из обеспеченных семей. Играет роль психология подростка-насильника. Он выберет ребёнка, который часто бегает в туалет, находится один. Или же наоборот общительного, которого можно куда-то позвать. А может быть и внезапно — случайно зашёл мальчик и он быстро хватает его, — говорит Елизавета.
Мы также попросили Елену Игину ответить на неловкие вопросы:
Почему дети сексуализируют насилие?
«Во-первых, сексуальное насилие — самое простое. Во-вторых, у детей в доступе много информации про сексуальную жизнь. Остаётся много вопросов, а дома об этом говорить не принято. Поэтому они добирают ответы в некачественных источниках информации. Эта информация зачастую и несёт насилие».
Согласно портрету педофила в криминалистике, они отличаются не сформировавшийся гендерной идентичностью и не развитой психосексуальностью.
Насилие происходит над детьми обоих полов. Почему?
«Статистики достоверной нет. Сейчас смещены полюса гендерного восприятия, поэтому жертвами становятся дети обоих полов».
Администрации школ иногда угрожают родителям. Это такая тактика запугивания или их угрозы реальны, как думаете?
« Угрозы со школы носят психологический характер. Родителю надо выбирать: либо ты молчишь, либо ты включаешься в эту битву, отстаивая права свои и ребёнка. Если вы знаете свои права, то вы легко можете ответить на все их заявления. Если же нет, то администрация чувствует себя в превосходстве, будет давить».
Что может сделать каждый родитель
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
Психолог говорит, что с рождения нужно объяснять детям, что тело — это их храм. Его надо оберегать.
— Надо постепенно говорить: «я хочу обнять тебя», «можно ли тебя обнять». Ребёнок запомнит и даже если за руку его кто-то схватил, будет тревога: так быть не должно. И главная защита для ребёнка — быть с ним в контакте. Общаться, поддерживать, любить. Говорите, что тело — это его проект на всю жизнь. И как ты будешь о нём заботится, так и будешь жить, — сказала Елена Игина.
Елизавета Пушкова объясняет, что отдавать детей в секции и на курсы самообороны следует с шести лет. В этом возрасте они уже понимают, как выполнить приём и способны ощутить свою силу. Но уже с двух лет важно учить ребёнка защищать личные границы.
За рубежом для этого применяют так называемое «правило трусиков» ― по англоязычной аббревиатуре PANTS (трусы на английском)
. Она составлена из первых букв пяти основных правил:
- Privates are private ― «интимные части тела принадлежат только тебе». Позволять смотреть и трогать можно только родителю. А также врачу под контролем родителя.
- Always remember your body belongs to you ― «помни, что только ты можешь распоряжаться своим телом».
- No means no ― «нет» означает «нет». Если ребёнок не хочет, чтобы его обнимала бабушка или целовала тётя, значит они этого делать не будут. А родитель поддержит желание ребёнка.
- Talk about secrets that upset you — «поделись секретами, которые тебя тяготят». О плохих секретах надо всегда рассказывать близким.
- Speak up, someone can help — «расскажи правду, и тебе помогут». Ребёнок должен быть уверен, что близкие люди не станут наказывать его за плохие секреты.
Помогут ли боевые секции?
Изображение c сайта Pixabay
Помогут любые секции, говорит Елизавета Пушкова. Но не в самообороне, а в наличии важных качеств у ребёнка.
— В ребёнке надо взращивать уверенность, силу духа, смелость и решительность. В любом спорте, будь это плавание, танцы, можно получить необходимые навыки. Ребёнок сможет толкнуть другого. Если его схватят в туалете, он сможет закричать, выкрутиться, противостоять. В любой секции есть соревнования, которые благотворно влияют на эти качества, повышают уверенность. А дети, которые не посещают секции вообще, они не знают, кто они. Не знают, что в их силах, — поясняет тренер по детской и подростковой безопасности.
При этом возлагать надежды на боевые искусства на начальном этапе особо не стоит.
— На занятия приходят дети, которые посещают дзюдо, карате, бокс. Когда я хватают их за горло, за руку или беру на руки, инсценируя похищение, они не могут применить ни один приём. Потому что боевое искусство — это спорт, их не учат уличной драке. Там есть запрещённые приёмы, такие как удар ниже пояса, в горло и глаза. Но только они могут остановить педофила, не дав ему возможность бежать за жертвой. В реальной жизни детский пинок взрослому — это ничего, — говорит Елизавета.
Эффективной является израильская система крав-мага, считает специалист. Она учит болевым точкам, что делает её эффективной для самозащиты детей и женщин.
Как ребёнок может предотвратить насилие?
Елизавета Пушкова советует:
- Стараться не ходить в туалет во время уроков.
- Родитель приводит ребёнка в учебное заведение, там школьник находится на виду взрослых. После уроков его забирают родители и ведут домой. Они интересуются жизнью ребёнка в школе, не обижает ли его кто-то. Сбегать с уроков и ходить после них со старшими детьми куда-то нельзя.
- Малолетние насильники применяют уловки, которые надо знать.
— Сначала завязывают дружбу: «смотри, какая игра». Потом: «Ты выйди пораньше с урока, я буду ждать в туалете». Или выбирают другое укромное место. Ребёнок никогда не должен быть один на один со старшими детьми, — говорит Елизавета.
- Насильники применяют и запугивания: «Я заберу у тебя телефон», «Я тебя побью».
Что делать, когда тебя схватили?
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
Первым делом, по словам тренера по безопасности, надо применить самозащиту. Закричать и привлечь к себе внимание.
Надо орать на насильника: «Не трогай меня! Не смей! Я всем расскажу, если ты меня тронешь».
Если подросток не отпустил ребёнка, в ход идёт самообороны.
— Противник не может атаковать, если лишён дыхания, зрения, испытывает острую боль или лежит. Можно ударить в кадык, по глазам, в пах или укусить. Уложить его сложно, для этого надо иметь опыт, — инструктирует специалист.
Поможет ли учитель?
Психолог Елена Игина рекомендует родителям научить ребёнка рассказывать прежде всего им. Давать понять, что мама и папа его поддержат, что бы не случилось.
А вот надежд на учителя психолог советует не возлагать. Нагрузка на педагогов нынче немалая и они могут просто не обратить на это должного внимания.
С сожалением, но с этим заявлением согласилась и Алия, учитель из Алматы (имя изменено по просьбе преподавателя старших классов школы)
.
— Стало сложнее работать из-за высокой наполняемости классов. Я слежу за линейкой из шести классов. И мне ещё повезло, детей по 25 в каждом. А вы знаете, что в некоторых школах есть классы по 40 человек. Тяжело наладить контакт с каждым ребёнком. Ведь есть ещё интроверты, экстраверты, активные и пассивные подростки. Если педагог профессионал, он находит способы, делает некие срезы и держит на контакте каждого. Но повторюсь, профессионал. Молодым учителям это не всегда даётся, — говорит педагог.
Женщина говорит, что она фанат своего дела и в целом идти работать в школу не должны те, для кого учительство — просто работа.
— Кто-то говорит, что как зарплаты подняли, высокая конкуренция на место. Вовсе нет, на рынке не хватает педагогов. Я видела тех, кто немного калечит детские души. А заменить их некем. Отсюда и проблемы, — считает Алия.
При этом отмечает, что успех как в учёбе, так и в вопросах безопасности зависит от тандема педагога и родителя.
— Я работаю с родителями. Объясняю им, что я не гувернантка. Моя задача — корректировать то поведение, что им прививают дома. Надо убеждать родителей работать вместе, — заключила женщина.
Что делать, если есть подозрение
Юрист с более чем 20-летним стажем Жомарт Ерназаров
рекомендует родителям изначально не идти на контакт со школой, если есть подозрение, что ребёнок стал жертвой.
— Если факт имел место, родителям не следует идти на регулирование и контактировать с администрацией. Они должны обращаться в правоохранительные органы. Также можно обратиться к квалифицированной юридической помощи, адвокат будет представителем по части морального и материального вреда, — сказал юрист.
В небольших городах и сёлах сотрудники школ имеют привычку посещать дом потерпевшего ребёнка. Жомарт Ерназаров в таких ситуациях рекомендует сразу иметь доказательную базу — записывать происходящее на видео. И уже после ухода обратиться в правоохранительные органы, заявив о давлении.
Родителям следует знать, что закон находится на их стороне. Если школа скрывает тяжкое уголовное преступление, за это им грозить статья за укрывательство.
— Родителям следует записывать на диктофон, видео и реагировать. Либо же заранее сообщить в правоохранительные органы, которые в свою очередь обязаны обеспечить родителей звукозаписывающими устройствами и дать правовую оценку, — пояснил адвокат.
Если на родителей оказывают давление, правоохранители по закону должны принять меры.
P.S.
Жестоких детских игр не бывает. Когда трёхлетний ребёнок пинает ровесника на детской площадке, это дурной знак. Когда в четыре года он душит кошку, это предвестник. Закрывая глаза сегодня, завтра вы сделать этого не сможете. В раннем возрасте ребёнку ещё может помочь психолог. А вытащить педофила из тюрьмы не сможет никто. А что делают с сексуальными насильниками в изоляторах и колониях, знает каждый. И только родителю решать, хочет он видеть правду или нет.