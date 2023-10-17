Малолетние насильники применяют уловки, которые надо знать.

— Сначала завязывают дружбу: «смотри, какая игра». Потом: «Ты выйди пораньше с урока, я буду ждать в туалете». Или выбирают другое укромное место. Ребёнок никогда не должен быть один на один со старшими детьми, — говорит Елизавета.