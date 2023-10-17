В Казахстане на все вакантные и временно открытые должности государственная организация образования проводит конкурс. Исключением являются малокомплектные школы.

Однако, по словам руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Адильхана Сабурова, 49 организаций образования приняли на работу более 130 человек без проведения конкурсного отбора.

Кроме этого, борцы с коррупцией выявили 11 преподавателей из Таскалинского, Казталовского, Шынгырлауского и района Байтерек, у которых были дипломы с «признаками подделки». Позже вузы не подтвердили выдачу дипломов.

На основании поддельных документов учителя получили сертификаты о присвоении квалификации. А в последующем получили за это доплаты на общую сумму в 13,9 миллиона тенге. Стражи порядка завели уголовные дела, виновные оштрафованы.