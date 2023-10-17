В рабочие дни в Алматы по 10 основным магистралям в среднем въезжает более 400 тысяч автомобилей. Статистику опубликовал Telegram-канал акимата города.
Ещё по дополнительным 17 дорогам в мегаполис заезжают свыше 300 тысяч машин.
— Входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города – 2,147 млн человек. Данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием комплекса «Сергек» шестого октября 2023 года, — рассказали в ведомстве.
Акимат подсчитал, что это сопоставимо:
с автомобилями всех граждан Латвии;
пять ЗКО, где числится 134 172 автомобиля;
два автопарка Астаны — в столице зарегистрировано более 326 тысяч машин.
Помимо входящего транспортного потока, в южной столице зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч из них регулярно передвигаются по городу.