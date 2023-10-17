— По нашим рекомендациям незаконную практику по согласованию с органом по ЧС по установке турникетов прекратили. И предотвратили выставление неустоек за несвоевременную поставку товаров, — отметил Адильхан Сабуров.

В антикоррупционную службу обратились предприниматели с жалобой на действия администраций городских школ Уральска. По словам главы ведомства Адильхана Сабурова, согласно договорам о госзакупках предприниматели должны были установить турникеты в школах. Однако учебные заведения требовали согласования с органами по ЧС. При этом в договорах это не предусмотрено. Срок исполнения затягивался. Некоторым бизнесменам выставили неустойки.