Финляндия

Сборная Суоми очень хочет на второй Евро в истории (первый был в 2020-м) и проводит отборочный цикл в целом достойно. Если бы не невероятно запутанная ситуация в группе Н, можно было бы даже сказать, что хорошо. Финны одержали четыре победы, в том числе, увы, над Казахстаном в Астане. Команда Маркку Канервы дважды уступила Дании — без шансов в Копенгагене (1:3) и в упорнейшей борьбе в Хельсинки (0:1). А в минувшие выходные болезненно проиграла разогнавшейся Словении 0:3.

Что до шансов отобраться на Евро, то математика тут простая. Сейчас финны отстают от лидирующих Дании и Словении на 4 очка. Датчанам сразу записываем в уме победу над Сан-Марино, поэтому если Финляндия уступит Казахстану, ей останется надеяться, что словенцы внезапно оступятся в игре с Северной Ирландией. Так что матч с Казахстаном для Суоми невероятно важен.

Казахстан

Наши парни уступили в Копенгагене 1:3, и это было ожидаемо. Датчане хорошо усвоили урок матча в Астане, вышли предельно собранными и добились нужного результата. Отметим, что команда Магомеда Адиева очень солидно смотрелась до первого пропущенного мяча и не опустила рук до самого финального свистка.

Математика у Казахстана такая же, как и у Финляндии. Чтобы сохранить шансы на попадание в Германию через отбор, нельзя проигрывать финнам. Даже в случае ничьей и победы Словении над Северной Ирландией шансы будут: впереди домашний спарринг с Сан-Марино и очная встреча с теми же словенцами. Впрочем, стремиться надо к победе: у финнов самый простой график оставшихся игр среди всех и желательно оставить их за спиной.

История личных встреч

Сборные Казахстана и Финляндии встречались 6 раз. Пять раз победу одерживали финны и единожды, в 2006 году, удача была на нашей стороне. Но тут стоит учесть, что это был товарищеский матч, и завершился он серией пенальти. Кроме того, за всю историю лишь один раз наша команда забила Финляндии с игры. Это случилось в отборе Евро-2008: отличился полузащитник ныне покойного ФК “Алма-Ата” Дмитрий Бяков, но финны в итоге выиграли 2:1.

Прогноз на матч

Играющие дома и более опытные финны логично считаются фаворитами: эксперты Parimatch дают на их победу коэффициент 1.65 при 6.00 на Казахстан. В последних матчах обеих сборных (кроме поединка Казахстана и Дании) забивала лишь одна команда на поле. Да, футбол и наши парни, и горячие финские исповедуют оборонительный. Поэтому коэффициент 1.63 на “обе команды не забьют” выглядит интересно.

