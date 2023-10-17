МИД Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем

Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Об этом говорится в заявлении МИД РК.

«Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи».

Казахстан также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы», ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры.

— В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведёт к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира, — говорится в сообщении.

Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.

Ситуация в Израиле

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

По последним данным, в секторе Газа погибли не меньше 2 750 палестинцев, более 9 700 пострадали. В Израиле не менее 1 400 погибших и 2 500 раненых.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане.

На территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.