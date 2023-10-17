Продаются земельные участки в р-не Жерома. 4 ГА.
Газ, свет проведен.
Стоимость от 710 000тг./сотка
Обращаться по тел.:
+7 708 163 0310
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...