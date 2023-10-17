Пожар в многоэтажке Уральска: в квартире были двое малолетних детей

Пожар произошёл 17 октября в многоэтажном доме на улице Желтоксан. Вызов поступил о возгорании в квартире на пятом этаже.

Оказалось, что там находились двое детей двух и пяти лет, без присмотра детей. До приезда пожарных соседи попытались спасти их самостоятельно. Однако выбить дверь и войти в горящую квартиру не удалось.

Оперативно прибывшие на место пожарные спасли детей, которые забились в дальней комнате и плакали. Их передали медикам скорой помощи.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Иные подробности выясняются.