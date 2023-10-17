Для каждого человека дом является местом, где он отдыхает не только телом, но и душой, заряжается энергией и наслаждается уютом и теплом. Цех по изготовлению корпусной мебели «Батыс жиһаз» с радостью поможет вам обустроить своё жильё удобной и функциональной корпусной мебелью.

Компания распахнула свои двери всего три года назад, но за это время успела завоевать любовь и признание сотен уральцев. Основателями предприятия являются два друга — Бауыржан Утебаев и Калимат Машотов. В 2020 году молодым людям пришла идея открыть своё производство, но на руках у них было всего 200 тысяч тенге, дрель и сверло.

— Мы не стали брать кредиты в банках, просить грант у государства. Решили, что будем работать на прибыль. Тогда у нас ничего не было, мы даже жили на съёмных квартирах. Взяли в аренду небольшой гараж в 50 квадратных метров за 25 тысяч тенге. Начали потихоньку работать, выполнили свой первый заказ, трудились днями и ночами. Так мы накопили на свой первый станок, потом купили второй, переехали в более просторное и удобное помещение в 250 квадратных метров, — вспоминает учредитель «Батыс жиһаз» Бауыржан Утебаев.

Сейчас в цеху работают четверо квалифицированных мастеров. Здесь изготавливают корпусную мебель на любой вкус и цвет, начиная от прихожих, и заканчивая кухнями и спальнями. Изготовление мягкой мебели в планах у предпринимателей. Сейчас они уверены, что для начала нужно усовершенствовать одно направление, и только потом переходить на другое. Каждый клиент здесь уникален, поэтому к каждому здесь стараются найти индивидуальный подход.

— В будущем мы хотим изготавливать современную мебель в национальном стиле и открыть свой мебельный салон. Хотим запатентовать собственный бренд с логотипом «Сделано в Казахстане». И чтобы изделия соответствовали современным требованиям и стандартам, — говорит второй учредитель компании Калимат Машотов.

Выезд и замеры молодые люди делают бесплатно, на месте обсуждают с клиентом желаемую модель корпусной мебели, делают расчёты и в течение нескольких недель изготавливают изделие. Эскиз будущей мебели делается через специальную программу, перед изготовлением каждая деталь, цвет, оттенок и фурнитуры согласовываются с заказчиком.

К слову, материалы для работы доставляются из соседней России, а фурнитуру заказывают из Австрии. Но и цены на изделия здесь не превышают.

— За три года работы мы ни разу не получали жалоб и нареканий со стороны клиентов. Мы всегда ставим качество наших изделий превыше всего. Кстати, каждый третий клиент приходит к нам по рекомендациям. Допустим, кто-то увидел у родственников кухню, которую мы изготовили, им понравился дизайн, качество, они обращаются к нам. Были такие случаи, когда мы делали всю корпусную мебель для новосёлов. На каждую мебель мы даём гарантию шесть месяцев. Мы очень рады, что нам доверяют, нас рекомендуют и с каждым днем количество наших клиентов увеличивается. Это дает ещё бОльший стимул для того, чтобы двигаться вперед и выполнять свою работу на совесть, — говорит Калимат Машотов.

В ближайшем будущем цех будет принимать заявку и онлайн. Жители отдаленных посёлков смогут дистанционно выбрать цвет, материал, дизайн и фурнитуру для своей будущей мебели с помощью специального сайта. По мнению предпринимателей, это создаст дополнительные удобства для клиентов.

