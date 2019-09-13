В Казахстане за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 589 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев. Уменьшилось количество действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет на 11,3 % (ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера), случаев развращения малолетних стало меньше на 5,5 %. При этом увеличилось количество изнасилований несовершеннолетних (ст.122 УК РК "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"). "Актуальной проблемой сегодняшнего дня является совершение преступлений против несовершеннолетних, особенно против их половой неприкосновенности. В этом году наблюдается незначительный рост совершения преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, на 1,1 %. В 77 % случаях преступления совершены людьми из близкого окружения потерпевших. Это отцы, отчимы, сожители матери, родственники, соседи и знакомые", – сказал Марат Кожаев. Кожаев отметил, что в Казахстане есть сложности в расследовании подобных преступлений и их бывает сложно доказать. Поскольку, как правило, свидетели по таким делам отсутствуют, а в основу обвинений ложатся показания несовершеннолетних. "Для профилактики данных преступлений проводится работа по выявлению и постановке лиц, склонных к преступлениям сексуального характера. Сегодня на учёте у органов внутренних дел по категории "педофил" состоит 1350 человек, по категории "насильник" – 2831 человек. В исправительных учреждениях содержатся 1575 осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", – сказал Кожаев. По словам Марата Кожаева, всем лицам, отбывшим наказание по таким статьям, назначается административный надзор от 6 месяцев до 3 лет с возможностью ежегодного продления. За оставление ими постоянного места жительства без разрешения органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность. Марат Кожаев сообщил, что принимаются меры по выявлению в сети интернет противоправных ресурсов, в том числе посягающих на нравственное развитие и психику детей. Посредством подложных аккаунтов от имени несовершеннолетних проводится выявление незаконного контента и предпосылок для совершения преступлений в отношении детей. В МВД также отметили, что отмечается снижение убийств, совершённых несовершеннолетними, на 62 %, количества случаев причинения тяжкого вреда здоровью на 17 %, разбоев на 41 %, краж на 8 %, вымогательств на 31 % и хулиганств на 5 %. При этом более половины преступлений, совершённых несовершеннолетними, приходится на учащихся школ. Для профилактики правонарушений продолжается работа по закреплению за детьми школьных инспекторов. Их штатная численность составляет более 2 тысяч единиц. В стране свыше 7 тысяч школ, чтобы довести их количество до нормы, по словам Кожаева, требуется ещё порядка 2 тыс инспекторов. Сегодня школьные полицейские проводят разъяснительную работу с учащимися и их родителями, принимают меры по локализации конфликтов среди несовершеннолетних. "Ежегодно к административной ответственности привлекаются свыше 40 тыс родителей или законных представителей за нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. Ходатайством органов полиции судами ежегодно около 1000 родителей лишаются и ограничиваются в родительских правах", – продолжил Кожаев. Представитель МВД также сообщил о росте количества попыток суицидов среди подростков. "За 8 месяцев этого года по оконченным суицидам наблюдается снижение. При этом рост попыток суицида составил 5,1 %. Наиболее часто встречающимися причинами суицидов среди подростков являются конфликты с родственниками и родителями, а также отсутствие понимания в семье и чувства одиночества", – подытожил Кожаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.