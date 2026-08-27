774 млн тенге, 6 квартир, авто и мотоцикл: казахстанца осудили за незаконную выдачу займов

В Северо-Казахстанской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину, который незаконно занимался предпринимательством и микрофинансовой деятельностью без лицензии, сообщает АФМ.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники Департамента АФМ по СКО выявили 78 эпизодов нелегальной выдачи займов. Клиентами подпольного кредитора становились граждане, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении и не имевшие возможности обратиться в банки.

Для махинаций использовались две основные схемы. В первом случае оформлялся нотариальный договор займа без реальных условий: в итоговую сумму заранее закладывались как выданные деньги, так и проценты за весь срок, а в залог бралось имущество. Во втором - выдача денег маскировалась под фиктивные договоры купли-продажи имущества без фактической передачи средств. После возврата долга сделку расторгали. Фактически под видом обычных гражданских сделок велась систематическая незаконная деятельность по выдаче денег под проценты.

- В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы. По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге, - рассказали в АФМ.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.