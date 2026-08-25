8-летний мальчик на велосипеде потерялся на трассе Атырау-Индер

Инцидент произошел 21 августа. Во время патрулирования на 70-м километре автодороги Атырау-Индер полицейские Расул Амануллин и Болатбек Есенжанов заметили ребенка, ехавшего вдоль оживленной трассы на велосипеде. Мальчик оказался один.

Сотрудники остановились, чтобы поговорить с ребенком. Выяснилось, что 8-летний мальчик потерялся. Полицейские успокоили ребенка и спросили контакты родителей. К счастью, он смог назвать номер телефона своего отца.

Полицейские незамедлительно связались с родителем и сообщили о местонахождении сына. Через пять минут отец приехал за мальчиком. Он поблагодарил сотрудников за внимательность и оперативную помощь его сыну.