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Социум

8-летний мальчик на велосипеде потерялся на трассе Атырау-Индер

Вернуть его отцу помогли полицейские.
Арайлым Усербаева
8-летний мальчик на велосипеде потерялся на трассе Атырау-Индер
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Инцидент произошел 21 августа. Во время патрулирования на 70-м километре автодороги Атырау-Индер полицейские Расул Амануллин и Болатбек Есенжанов заметили ребенка, ехавшего вдоль оживленной трассы на велосипеде. Мальчик оказался один.

Сотрудники остановились, чтобы поговорить с ребенком. Выяснилось, что 8-летний мальчик потерялся. Полицейские успокоили ребенка и спросили контакты родителей. К счастью, он смог назвать номер телефона своего отца.

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Полицейские незамедлительно связались с родителем и сообщили о местонахождении сына. Через пять минут отец приехал за мальчиком. Он поблагодарил сотрудников за внимательность и оперативную помощь его сыну.

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