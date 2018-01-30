Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

8-летний житель Актобе вошел в книгу рекордов Казахстана

8-летний Муса Туркумбаев стал чемпионом по турниковому спорту, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заниматься Муса начал в 3 года. Причем впервые к турнику его привела мама, а сейчас мальчика упорно тренирует отец. Недавно Муса доказал, что он самый лучший ребенок в этом виде спорта. Удивил казахстанских экспертов и целых 42 раза подтянулся на турнике. В результате стал героем казахстанской книги рекордов. Но останавливаться на достигнутом первоклассник не намерен. Весной Муса готовится превзойти мировое достижение и войти в книгу рекордов Гиннеса. - Пока занимаемся, готовимся. Ближе к
gorod
8-летний житель Актобе вошел в книгу рекордов Казахстана
8-летний Муса Туркумбаев стал чемпионом по турниковому спорту, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заниматься Муса начал в 3 года. Причем впервые к турнику его привела мама, а сейчас мальчика упорно тренирует отец. Недавно Муса доказал, что он самый лучший ребенок в этом виде спорта. Удивил казахстанских экспертов и целых 42 раза подтянулся на турнике. В результате стал героем казахстанской книги рекордов. Но останавливаться на достигнутом первоклассник не намерен. Весной Муса готовится превзойти мировое достижение и войти в книгу рекордов Гиннеса. - Пока занимаемся, готовимся. Ближе к маю будем уже ждать делегацию и здесь, в городе, ставить рекорд, - рассказывает отец 8-летнего мальчика Асхат Туркумбаев. Рената ГАРДИЕВА
спорт ребенок

Читайте также

Новости партнёров