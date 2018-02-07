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Социум

8 пьяных водителей задержали в Актобе во время проведения ОПМ

С 5 по 10 февраля на территории Актюбинской области проводится ОПМ "Внимание-пешеход", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - За один день проведения ОПМ полицейскими выявлено 332 нарушения по линии дорожной безопасности. Из них выезд на полосу встречного движения – 3, управление автомобилем в состоянии опьянения - 8, превышение установленной скорости движения - 81, непредоставление преимущества в движении пешеходам – 16 и нарушения правил движения самими пешеходами – 48, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.
Дана Рахметова
8 пьяных водителей задержали в Актобе во время проведения ОПМ
С 5 по 10 февраля на территории Актюбинской области проводится ОПМ "Внимание-пешеход", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - За один день проведения ОПМ полицейскими выявлено 332 нарушения по линии дорожной безопасности. Из них выезд на полосу встречного движения – 3, управление автомобилем в состоянии опьянения - 8, превышение установленной скорости движения - 81, непредоставление преимущества в движении пешеходам – 16 и нарушения правил движения самими пешеходами – 48, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.
водители ОПМ

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