8 пьяных водителей задержали в Актобе во время проведения ОПМ

С 5 по 10 февраля на территории Актюбинской области проводится ОПМ "Внимание-пешеход", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - За один день проведения ОПМ полицейскими выявлено 332 нарушения по линии дорожной безопасности. Из них выезд на полосу встречного движения – 3, управление автомобилем в состоянии опьянения - 8, превышение установленной скорости движения - 81, непредоставление преимущества в движении пешеходам – 16 и нарушения правил движения самими пешеходами – 48, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.