Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат города Атырау распространил сообщение о том, что 102 с лишним тонны погибшей рыбы выращено искусственным путем, и, соответственно, не относится к естественной популяции осетровых видов рыб реки. - А значит, гибель этой рыбы не может рассматриваться как влияние на естественную популяцию реки Урал. К естественной популяции рыбных ресурсов реки Урал относится собранная рыба частиковых видов, - сообщили в горакимате. По информации официального органа, министерство энергетики РК совместно с акиматом Атырауской области разработает комплексный план по улучшению экологической ситуации в регионе для реализации на постоянной основе. - Акиматом Атырауской области выделяются средства на научное исследование реки Урал в размере 80 миллионов тенге, - сообщили в городской администрации. Лина ОЙЛОВА