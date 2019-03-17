Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рссказали, что на территории Западно-Казахстанской области совместно с правоохранительными органами СНГ в период с 13 по 14 марта прошла широкомасштабная республиканская операция «Розыск». - За время проведения операции подразделениями департамента полиции ЗКО было установлено и задержано 14 преступников. На территории области сотрудниками полиции было задержано 5 преступников, разыскиваемых правоохранительными органами Российской Федерации, один из которых разыскивался за совершение разбойного нападения. Также на территории Самарской области Российской Федерации установлен разыскиваемый управлением полиции г.Уральска гражданин Республики Узбекистан. В ходе операции задержано 8 преступников, разыскиваемых подразделениями департамента полиции ЗКО, установлено местонахождение без вести пропавшего и установлена личность 1 трупа неизвестного мужчины, - сообщили в департаменте полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.