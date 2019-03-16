Фото с сайта kp.ru 11 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Началовой в субботу, 16 марта, провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она была введена в состояние искусственной комы. По предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году. У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.