Иллюстративное фото из архива "МГ" - 16 марта с 19.30, по данным ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО», в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) на автодороге областного значения Таскала - Аккурай - Болашак - граница РФ» (0-157 км) движение для всех видов автотранспорта закрыто, - сообщили в ДЧС ЗКО.