Начало 20 века. Во время раскопок в пустыне Каира археолог сделал главное открытие в своей жизни. Тайна веков вот вот будет открыта... Если бы не его глупый верблюд все могло бы быть иначе.Этот очень забавный мультипликационный фильм создан командой французских аниматоров Николас Мрихи (Nicolas Mrikhi), Корентин Чаррон (Corentin Charron), Оливье Лафай (Olivier Lafay) и Лиз Корриоль (Lise Corriol) и Музеем Марселя. j6PbonHsqW0