По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, днем 2 градуса тепла, ночью -2. В Атырау также пройдет дождь со снегом, днем 6 градусов выше нуля, ночью +2 градуса. В Актобе переменная облачность, днем 4 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза. В Актау без осадков, днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла, ночью +7.