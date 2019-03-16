На 29 сессии  маслихата Атырауской области  депутаты одобрили выделение средств  из бюджета на капитальный ремонт  улиц города Атырау, а также реконструкцию 38,3 км центральных улиц в пригородных селах Жасталап и Жыланды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Избранники проголосовали также за финансирование из областной казны капремонта дороги Котяевка-Шортанбай и внутренних дорог в селе Шортанбай, реконструкцию внутренних дорог в Курмангазинском районе – в селах  Курмангазы, Сафон, Бирлик, Котяевка, Тениз, Акколь, а также реконструкцию дорог в Кызылкогинском районе - в селах Мукур и Сагиз. Кроме того, наконец-то, будут отремонтированы дороги в Исатайском районе, в поселках Макат и Доссор  Макатского района, подъездные и внутренние дороги  сел Аккала и Ынтымак, что в Индерском районе и в поселках Махамбет, Сарытогай, Бала Ораз и Береке Махамбетского района. На сессии было сказано, что продолжится  прокладка  дороги Курмангазы - Приморье - Утера - Котяевка и дорог в городе Кульсары. На сессии депутаты одобрили и  присоединение Геологского сельского округа с численностью населения 17 607 человек к городу Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА