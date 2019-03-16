Иллюстративное фото из архива "МГ" Избранники проголосовали также за финансирование из областной казны капремонта дороги Котяевка-Шортанбай и внутренних дорог в селе Шортанбай, реконструкцию внутренних дорог в Курмангазинском районе – в селах Курмангазы, Сафон, Бирлик, Котяевка, Тениз, Акколь, а также реконструкцию дорог в Кызылкогинском районе - в селах Мукур и Сагиз. Кроме того, наконец-то, будут отремонтированы дороги в Исатайском районе, в поселках Макат и Доссор Макатского района, подъездные и внутренние дороги сел Аккала и Ынтымак, что в Индерском районе и в поселках Махамбет, Сарытогай, Бала Ораз и Береке Махамбетского района. На сессии было сказано, что продолжится прокладка дороги Курмангазы - Приморье - Утера - Котяевка и дорог в городе Кульсары. На сессии депутаты одобрили и присоединение Геологского сельского округа с численностью населения 17 607 человек к городу Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.