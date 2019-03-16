Мягкая прокладка по периметру дверцы холодильник иногда ломается по шву. Обычно это происходит лет через 7 эксплуатации. Не покупать же из этого новый холодильник!Можно купить уплотняющую прокладку и самому заменить ее, но стоит она не дешево. Предлагаем более дешевый вариант ремонта, даже холодильник не придется отключать и дверцу не надо будет разбирать, и снимать. Материал резинки напоминает ПВХ. Нам понадобится клей, который называется «Холодная сварка» - предназначен для всех видов ПВХ, для соединения швов линолеума. Стоит от совсем не дорого. Обезжирьте ацетоном или спиртосодержащим средством место склейки. Аккуратно нанесите клей на обе стороны трещины. Проследите. Чтобы во время застывания дверь холодильника никто не открывал, необходимо минут 30. После высыхания клей прочно стянул трещину уплотнителя.