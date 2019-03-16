Пущеный на линию в тестовом режиме электробус марки Yutong производства Костанайской компании ТОО «Сарыарка Автопром» уже снискал популярность среди горожан. Пока курсирует одна единица – по маршруту «ж/д вокзал - микрорайн «Авангард», но, как объяснили реализаторы проекта - «СПК «Атырау», если будет спрос, будет и больше электробусов. - Электрические автобусы имеют ряд преимуществ, где основными являются – отсутствие расхода дизельного топлива и нулевое воздействие на окружающую среду, - сказал представитель АО «СПК «Атырау» Саламат Омаров. Электробус оснащен камерами видеонаблюдения, мониторами для визуальной информации, сигнальными кнопками, кондиционером, а также мобильным устройством для электронной оплаты проезда. Стоимость проезда в электробусе – 80 тенге как и в обычных автобусах. Немало атыраусцев, узнав об этой новости, уже выразили возмущение – почему новый вид пассажирских перевозок пустили всего на один маршрут.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.