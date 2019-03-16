Этой весной особое внимание на кожу – она должна быть безупречна, гладкая и сияющая, как стеклышко. В этом вам поможет жидкий хайлайтер.Розовые щёчки – признак здоровья и придают лицу особое очарование. Этот тренд весьма популярен этой весной – все устали от отсутствия солнца.Девушки, которых любит солнышко, больше не прячьте свое богатство – сегодня это, наоборот, в моде. Подчеркивайте веснушки румянами кирпичного цвета и будете в тренде.Считается, что темная помада добавляет возраст. С другой стороны, глубокий цвет придает сексуальности. Экспериментируйте! Попробуйте коричневую помаду, а чтобы быть в тренде, обведите губы карандашом на пару оттенков темнее. Чем не женщина – вамп? ;)Коричневый популярен не только в помаде. Дымчатый макияж все также популярен, только черный цвет, меняем на коричневый. Взгляд станет мягче и притягательнее. Тренд – макияж глаз более мягкий, растушеванный, плавный.Вечером после трудовых будней, расслабьтесь в кругу друзей. Тренд макияжа для вечеринки – сверкай и переливайся. Золотые тени, немного блесток на губах или даже на щеках – попробуйте! Чем ближе оттенок глиттера к золотому, чем ближе вы к тренду этого года.Все новое – хорошо забытое старое. Мода 80-х возвращается: броская раскраска глаз. Красим веки только одним цветом и погуще. Чем ярче, тем веселее и моднее – голубой, зеленый, фиолетовый и т.д.Это все тенденции моды, а классика как обычно остается актуальной: естественный макияж в нюдовых тонах, розовая и ягодная губная помада, слегка загорелый тон кожи и широкие брови.