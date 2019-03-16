Начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев сообщил, что пожар произошел на территории комплекса "Русские бани", который расположен в п. Желаево района Байтерек. - Горела хозпостройка на площади 30 квадратных метров. Пожар локализован в 10.05 и ликвидирован в 10.40. На место пожара выезжали 1 единица техники и 5 человек личного состава СПЧ №2, - рассказал Ерлан Турегелдиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.