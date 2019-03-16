Иллюстративное фото из архива "МГ" Кроме того, департаментом РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проведено 96 проверок, выявлено 475 нарушений законодательств. По результатам проверок 40 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Чаще всего встречаются случаи несоблюдения служебной дисциплины, некачественного исполнения своих служебных обязанностей. - К примеру, на основании коллективного обращения работников КГУ "Ветеринарная станция Махамбетского района", касательно несоблюдения служебной этики руководителем ветеринарного отдела Махамбетского района была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки выявлено несоблюдение норм этического кодекса руководителем ветеринарного отдела Махамбетского района Сидегалиевым. По результатам проверки, дисциплинарная ответственность руководителя ветотдела Махамбетского района Сидегалиева рассмотрено на заседании совета по этике и был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде "строгий выговор", - сообщили в департаменте РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области. Департаментом РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области в целях разъяснения норм этического кодекса на постоянной основе проводятся мероприятии профилактического характера, такие как семинары, круглые столы, встречи, также приемы граждан, в том числе организовываются выездные встречи. Кроме того, в этом году проведен анонимный опрос среди государственных служащих по поводу оценки этичности руководителя, также учитывались их взгляды на взаимоотношение руководителя с подчиненными. В опросе приняли участиегосслужащих разных должностей. Из нихспециалистов,– заведующий сектора,заместителей руководителя,руководителей. Из опрошенныхответили, что их устраивает взгляд их руководителя на моральные ценности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.