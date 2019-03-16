Празднование началось 14 марта и продолжится до 22 марта. Возле памятника Асану Кайгы была поставлена юрта, жителей Шынгырлау угощали бауырсаками, коже и айраном. В свою очередь люди могли угоститься и пообщаться. Также дети и девушки в национальных костюмах участвуют в национальных казахских играх. Мамы, а также бабушки и дедушки с внуками и правнуками в эти теплые солнечные дни гуляют по площади, на которой звучат песни о нашей великой стране и о празднике Наурыз. Встречаясь, люди приветствуют друг друга, желая добра и процветания. - В этом году празднование Наурыза началось 14 марта, с праздника Көрісу айт. Я всю жизнь живу в Шынгырлауском районе и меня душа радуется, когда я вижу, как сейчас отмечают национальные праздники. Это нужно для наших детей, чтобы они знали и чтили традиции и обычаи наших предков. Также это способствует единению народа, всех национальностей, проживающих здесь, - говорит жительница Шынгырлау Асель. Нельзя не отметить и активность жителей района. Многие из них ежедневно выходят на площадь, дети с удовольствием участвуют в национальных играх, девушки в национальных костюмах угощают местных жителей и гостей национальными блюдами. Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия. В этот день небесные светила: созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый путь - круг. Иначе Наурыз у казахов называют "Улыстын улы куни", что в переводе на русский означает "Великий день народа".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.