Глядя на мою хромоту друзья дали советы, и я решила пробовать. Расскажу те, что реально помогли. На ночь распарьте ноги в горячей воде, в которую добавьте пищевую соду. У лимона отрежьте донце и привяжите мякотью к вытертым насухо пяткам. За ночь сок впитается в пятки. Советовали сделать десять процедур, но мне хватило семи – шпора рассосалась. Пятки стали гладкими.Шпора это следствие нарушения обмена веществ – пейте для профилактики травяные чаи. Заваривайте спорыш или листья смородины 2 ст.л. на пол-литра воды.Еще я узнала, что в старину, чтобы пятки не болели в обувь, в пятку подкладывали собачью шерсть и так ходили. Я попробовала – правда боль стихает.