Наверняка, почти всем известно, как дикторы передач на телевидение и радио тренируют дикцию с помощью длинных и сложных словосочетаний. Обычные люди повторить это с первого раза не смогут.Большинству из нас скороговорки и на русском произнести невероятно сложно, а вы попробуйте на казахском. В сеть попало как, ведущий новостей "Информбюро" Казахстан на 31 канале, перед эфиром проговаривает скороговорки на родном языке. XLftjweg2gE Интернет-пользователи восхитились звучанием языка на такой скорости и в комментариях сравнивают это со звуков двигателя, который никак не заведется. А вы попробуйте повторить! Видео однозначно может сделать ваш день – подняв настроение. А может у вас получится повторить?