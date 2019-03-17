В Актюбинской области по результатам широкомасштабной акции «Дни открытых дверей» 877 нуждающимся семьям, в том числе многодетным, оказана спонсорская помощь на общую сумму 50 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

Об этом на встрече правительственной рабочей группы с социально уязвимыми слоями населения сообщил аким области Ондасын Уразалин.

- На съезде партии "Нур Отан" глава государства поставил ряд масштабных задач по повышению благосостояния населения, дохода граждан, поддержке малообеспеченных и многодетных семей, обеспечению жильем семей с низкими доходами. Все эти вопросы актуальны и для Актюбинской области. Поэтому качественное и своевременное исполнение поручений Президента является для нас неоспоримым приоритетом, - подчеркнул аким области.

Он отметил, что меры, направленные на решение социальных вопросов многодетных и малообеспеченных семей, уже активно реализуются в регионе.

- С 8 по 21 февраля акиматом области была проведена масштабная акция «Дни открытых дверей». В Актобе и во всех районах области было принято более 5 тысяч человек, озвучивших свыше 6 тысяч вопросов. Чаще всего обращались с просьбами об улучшении жилищных условий, погашении потребительских кредитов, получении государственной социальной помощи, - сказал Ондасын Уразалин.

Многие вопросы были решены в оперативном порядке. Так, 1469 вопросов было решено положительно, по 4 307 – даны разъяснения и консультации, 264 обращения на стадии решения. Для работы с остро нуждающимися семьями в регионе действовали мобильные группы, в состав которых вошли депутаты, общественные активисты, предприниматели и представители государственных структур. Они выезжали по адресам, чтобы ознакомиться с условиями проживания обратившихся, оценить, какую конкретную помощь нужно оказать семье.

В целом, за период реализации акции при спонсорской поддержке предпринимателей материальная помощь почти на 50 миллионов тенге оказана 877 семьям.

На встрече также было отмечено, что в этом году число получателей адресной социальной помощи (АСП) в Актюбинской области вырастет в полтора раза. Так, если в 2018 году адресную социальную помощь получили 20 083 человека на общую сумму 717 млн тенге, то в 2019 году адресную социальную помощь будут получать 29 237 человек. Для этого в бюджет 2019 года заложено 903 млн тенге, дополнительно из республиканского бюджета будет выделено еще 3,5 млрд тенге.

