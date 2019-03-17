Люди и техника были вызволены из снежного заноса в ночь на 17 марта на трассе Таскала - Аккурай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДЧС ЗКО сообщили, что 138 человек, из которых 8 детей, застряли в заносах на трассе. - 17 марта в 00.11 в Таскалинском районе на автодороге Таскала - Аккурай силами ОЧС, местными исполнительными органами, МПС  и ТОО «Жайыкстройгрупп» из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксировано 59 легковых автомашин, 5 "Газелей" и 1 "КамАЗ". Всего в салонах автотранспортных средств находились 138 человек, из них 8 детей, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что спасатели разослали сообщения о закрытии данной трассы 16 марта в связи с непогодой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  