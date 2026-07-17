82-летняя женщина поскользнулась и девять дней пролежала в ванной

В США произошла история, которую местные жители уже называют настоящим чудом. 82-летняя женщина почти девять дней провела запертой в собственной ванной комнате после неудачного падения, но сумела выжить, передает МойГород со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел в городе Клайд. Джоан Ривет, которая после смерти мужа в 2023 году жила одна, готовилась ко сну, когда поскользнулась в ванной. Пенсионерка упала спиной в ванну, при этом сорвала карниз и тяжелую штору. Из-за сильной боли в позвоночнике она не смогла подняться или самостоятельно выбраться через высокий бортик.

Все это время женщина звала на помощь, однако ее никто не слышал. Единственным живым существом рядом оставалась кошка по кличке Фиби, которая жалобно мяукала за дверью ванной.

Девять дней без еды

Оказавшись в ловушке, американка постепенно теряла силы и несколько раз теряла сознание. Выжить ей помогла обычная вода. Несмотря на сильную боль, женщина смогла дотянуться ногой до смесителя, открыть кран и пить воду, которая попадала ей на лицо.

Спасение пришло благодаря родственникам

Тревогу поднял брат пенсионерки Билл Леско, живущий в соседнем штате Джорджия. Несколько дней он безуспешно пытался дозвониться до сестры, после чего попросил соседей проверить ее дом. Когда это не помогло, мужчина обратился в офис шерифа округа Хэйвуд.

Прибывшие полицейские обнаружили Джоан Ривет в ванной в полубессознательном состоянии.

Медики диагностировали у нее сильное обезвоживание, истощение и многочисленные пролежни, появившиеся из-за длительного пребывания в одном положении. Удивительно, но кошка Фиби, которая также девять дней оставалась без еды и воды, тоже выжила.

После лечения и реабилитации пенсионерка решила переехать к своему брату.