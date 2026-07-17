В ЗКО заболеваемость ВИЧ снизилась почти наполовину: кто чаще всего заражается

За первые шесть месяцев 2026 года эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Западно-Казахстанской области осталась стабильной.

Как рассказал руководитель областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Нурлыбек Мустаев, медики отмечают заметный спад. За полгода в регионе выявили 25 новых случаев, что на 44,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за последние 30 лет (начиная с 1996 года) в области был зарегистрирован 1 231 случай заражения.

Абсолютным "лидером" по числу новых заражений стал областной центр:

Уральск - 19 случаев (76% от общего числа);

Бурлинский район - 3 случая;

Сырымский, Бокейординский районы и район Байтерек - по 1 случаю.

В остальных районах ЗКО за полгода не выявили ни одного заболевшего. Вопреки стереотипам, инфекция давно вышла за пределы "групп риска" и чаще поражает взрослых, социально активных людей.

- Большая часть заболевших - это жители в возрасте от 30 до 49 лет (64%). По социальному статусу 48% из них трудоустроены, 36% не имеют работы, а 16% - уже на пенсии. Это подтверждает, что ВИЧ касается абсолютно всех социальных групп населения, независимо от их достатка или статуса, - подчеркнул Нурлыбек Мустаев.

Среди новых пациентов преобладают мужчины - 64%, на долю женщин приходится 36%.

Главным путем распространения инфекции в ЗКО по-прежнему остаются незащищенные интимные контакты. Еще 32% заразились парентеральным путем (через иглу при употреблении инъекционных наркотиков).

При этом в регионе зафиксирован нулевой показатель передачи вируса от матери к ребенку. С начала года под наблюдением врачей находились четыре беременные женщины с ВИЧ: благодаря правильной профилактике все они родили абсолютно здоровых малышей. Среди детей и подростков новых случаев в ЗКО также нет.

Как отметил руководитель центра, благодаря современной бесплатной антиретровирусной терапии (АРТ), которую получают все пациенты, в ЗКО удалось добиться нулевой смертности от СПИДа. При регулярном приеме лекарств вирус в крови снижается до неопределяемого уровня, человек живет полноценной жизнью и не может заразить других.

- Многие до сих пор ошибочно считают, что ВИЧ и СПИД - это одно и то же. Однако ВИЧ - это вирус, а СПИД - лишь последняя стадия болезни, которая развивается только в том случае, если человек вообще не лечится. Сегодняшняя медицина позволяет людям с положительным статусом любить, строить планы и рожать здоровых детей. ВИЧ-статус - это не приговор, главное - вовремя начать терапию, - напоминает Нурлыбек Мустаев.

За полгода тестирование на ВИЧ в области прошли почти 63 тысячи человек. Современное оборудование в областном Центре по профилактике ВИЧ-инфекции позволяет получить результат всего за 5-6 часов.

Кроме того, в Центре работают анонимные кабинеты, где ключевые группы населения могут совершенно бесплатно сдать экспресс-тесты, провериться на гепатиты B и C, инфекции, передающиеся половым путем, и получить доконтактную профилактику (PrEP).