82 млн тенге потратят на авиамониторинг пожаров в ЗКО

Как рассказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев, тушить природные пожары - задача сложная, поэтому ставку делают на профилактику и обнаружение огня ещё с воздуха. В этом году ДЧС заключил контракт с компанией "Казавиаспас" на 82 миллиона тенге. Теперь за ситуацией в области регулярно следят летающие патрули. Кроме того, в лесничестве села Чапаево на боевом дежурстве постоянно находится вертолет AS-350 от "Казавиалесоохраны". Как только риски растут, авиация тут же поднимается в небо по графику и осматривает доверенные территории.

- В распоряжении департамента сейчас внушительный арсенал - 186 машин. Сюда входят 92 основные машины, которые непосредственно тушат огонь, 13 спецмашин и 87 единиц вспомогательного транспорта. Чтобы оперативно привезти бойцов к очагу возгорания, готовы два автобуса и семь единиц вахтового траспорта, - отметил спикер.

Для координации сил во время тушения крупных и сложных пожаров, по словам Жумагалиева, спасатели отправляют в зону ЧС командно-штабную машину. Это настоящий мобильный центр управления: внутри установлена мощная аппаратура, которая позволяет держать стабильную радиосвязь со всеми подразделениями прямо в полевых условиях.

- На местах спасателям активно помогают сельские округа. По всей области открыли 36 пожарных постов. Треть из них - 12 пунктов - караулят безопасность круглый год. Остальные 24 работают только в самый опасный сезон, с мая по ноябрь, когда риски вспыхнуть выше всего. Эти посты защищают сразу 207 сел, а также следят за степью в радиусе 20 километров вокруг, - пояснил начальник управления.

Сейчас для предупреждения и тушения природных пожаров и возгораний в регионе создано 446 добровольных пожарных команд, куда вошли больше двух тысяч местных жителей.