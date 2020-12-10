Среди них есть люди, работающие в частном секторе. Они не застрахованы, потому как ежемесячную зарплату получают наличными, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девять врачей частных клиник откликнулись на призыв о помощи в борьбе с COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор филиала по Атырауской области некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек, по состоянию на 1 ноября количество незастрахованных в области составило 82 373 человека. – Сегодня 82 373 (12,6%) из 652 478 человек, зарегистрированных в регистре народонаселения,  не застрахованы. С 1 июля 2017 года по 30 ноября 2020 года взносы и переводы в стране составили 468 миллиардов 549 миллионов тенге, - отметил Сабит Куралбек. Он также рассказал о том, кем являются незастрахованные в системе ОСМС граждане. – Граждане, имеющие льготы по 15 категориям, во время карантина получили единовременную выплату в размере 42 500 тенге. Многие из них оплатили ЕСП. Однако по закону ЕСП должны выплачивать самозанятые граждане. Таким образом, льготники потеряли свой статус. При этом согласно Постановлению Правительства РК №224  от 20 апреля 2020 года, до 1 октября 2020 года 29 категорий малого и среднего бизнеса должны были вносить в базу данных  списки своих сотрудников, без уплаты взносов. Однако не все были включены в список, поэтому их сотрудники не застрахованы, - сказал Сабит Куралбек. Директор филиала подчеркнул, что некоторые люди, работающие в частном секторе, не застрахованы, потому как ежемесячную зарплату они получают наличными. Отметим, что незастрахованные граждане могут обратиться в регистратуру поликлиники и получить консультацию по вопросам медицинского страхования.