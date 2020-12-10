Сегодня прошел конкурс среди госслужащих на знание государственного языка "Государственный язык - мой язык". В мероприятии, которое проводил отдел культуры и развития языков, участвовали сотрудники структурных подразделений городских отделов и акиматов. Всего приняли участие 16 сотрудников. Для начала участники представили себя, сняв видеоролик. Затем их проверили на знание Закона "О языке". На следующем этапе они переводили документы на государственный язык, а затем исполнили произведения местных поэтов и писателей. В результате победителем конкурса стала Индира Утегенова - главный специалист отдела занятости и социальных программ г.Уральск.