Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на официальной странице акимата Уральск, в рамках принятия мер по стабилизации цен на продукты питания, торговыми сетями «Алтындар» и «Вега» при содействии акимата Западно – Казахстанской области, запущена акция «Час Пик». - В рамках данного мероприятия, супермаркеты «Алтындар» и «Вега» реализуют социально значимые продовольственные товары по сниженным ценам, без торговой наценки. Акция проходит с 09:00 до 11:00, ежедневно кроме выходных дней, - отметили в акимате.