Иллюстративное фото из архива "МГ" Пилотный проект стартовал 10 декабря в г. Актобе. Благодаря интеграции портала электронного правительства egov.kz, новой информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости», геопортала акимата Актобе и электронной торговой площадки сразу два земельных участка обрели своего хозяина. Оба участка предназначены для коммерческого пользования: первый – для размещения и обслуживания детского сада, второй – для здания (строения или сооружения). При этом для участия в одном аукционе было подано 5 заявок, а в другом – 11. К слову, для участия в торгах услугополучателю необходимо иметь Электронно-цифровую подпись. Результатом оказания госуслуг в обоих случаях является договор купли-продажи или права аренды земельного участка либо мотивированный ответ об отказе. По результатам пилотного проекта будет принято решение о распространении онлайн получении данных госуслуг на территории всей республики. Напомним, согласно государственной программе «Цифровой Казахстан» госкорпорация «Правительство для граждан» определена ответственной за создание и внедрение новой Информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» путем консолидации действующих систем: Автоматизированной информационной системы «Государственный земельный кадастр» и Государственной базы данных «Регистр недвижимости».